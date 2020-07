Legge speciale sulla baracche di Messina, al via le audizioni alla Camera

Sono iniziate le prime audizioni nell'ambito della discussione sulle proposte di legge speciale per l'eliminazione delle baraccopoli di Messina. Davanti ai componenti della Commissione Ambiente della Camera dei deputati e dei presidenti dei gruppi parlamentari, si sono presentati a Roma l'assessore regionale Marco Falcone, in rappresentanza del governatore Musumeci, e il presidente dell'agenzia del risanamento Marcello Scurria. In videocollegamento da palazzo Zanca il sindaco Cateno De Luca.

"Dopo 60 anni - ha dichiarato Scurria prima di essere sentito dai parlamentari - lo Stato torna ad occuparsi delle aree degradate della nostra Città. Rappresenteró alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l'esigenza e l'urgenza di intervenire con una legge per superare gli ostacoli burocratici al risanamento ed alla rigenerazione delle 85 aree urbane occupate da baraccopoli".

