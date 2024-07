Messina, quando la sanità funziona: «Grazie al dottor Corsaro ho anch’io un futuro»

Riceviamo e pubblichiamo:

«Sono Francesco Mazzeo, ho 42 anni e provengo da un iter difficile, perché da quando ho ricevuto la diagnosi, ho attraversato un periodo di grande incertezza e paura. Inizio la chemioterapia per ridurre l’incredibile massa tumorale ma dopo 8 cicli, nessun risultato. Mentre non vi era nemmeno l’indicazione per la radioterapia perché la massa tumorale era troppo grande, quindi nessuno se la sentiva di operarmi. Ho capito di non aver speranza di vita. Ero stato abbandonato e mi era stato suggerito l’Hospice. Tuttavia, un giorno, i miei familiari mi dicono che il dott. Enzo Corsaro sarebbe stato l’unico disposto ad operarmi. Infatti la sua sicurezza e il suo approccio rassicurante mi hanno dato speranza e fiducia fin dal primo incontro. La precisione e l’attenzione ai dettagli che il dottore ha dimostrato durante tutto l’iter mi hanno fatto sentire in ottime mani. Non solo la sua competenza chirurgica è stata straordinaria, ma anche il modo in cui ha gestito il mio caso, spiegandomi ogni passo con chiarezza e rispondendo pazientemente a tutte le mie domande. Questo ha reso l’intero percorso meno spaventoso e mi ha permesso di affrontare il trattamento con una mentalità più positiva. Durante la mia permanenza post-operatoria in terapia intensiva, presso Villa Salus a Messina, mi ritrovo insieme ad una paziente alla quale era stato tolto un polmone intero e ad un altro paziente a cui invece era stato tolto l’intero stomaco sempre dal dott. Corsaro. Tutto questo mi faceva molta paura, ma oggi a mente fresca mi rendo conto che il dott. Corsaro è stato ed è uno dei pochi medici che si sa assumere le responsabilità non solo salvando la vita, ma anche restituendo la possibilità di sognare e pianificare il futuro. Le mie parole non possono descrivere adeguatamente quanto mi sento grato per la professionalità e la dedizione che hanno portato a un esito positivo nella mia battaglia contro il tumore. Oggi, senza il colon, senza il piccolo intestino e senza mezzo stomaco guardo al futuro con ottimismo e riconoscenza, consapevole che senza il suo intervento la mia giovane vita avrebbe potuto terminare molto presto. Non ci sono parole sufficienti per ringraziare adeguatamente il dott. Corsaro. La mia famiglia ed io le saremo eternamente grati per tutto ciò che ha fatto. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati una benedizione per noi. Un particolare ringraziamento va anche al dott. Spadaro, l’oncologo che mi seguirà nel decorso oncologico, all’anestesista dott. Musaraca che ha reso meno doloroso il post-operatorio ed a tutta Villa Salus di Messina".