L'Assunta, le corde, l'azzurro, la fede: la Vara di Messina tra ritorno alle radici e sguardo sul futuro

Migliaia di persone posizionate lungo il percorso che l'Assunta compie trainata dai tiratori. Da piazza Castronovo la tradizionale partenza della processione della Vara che accompagna il Ferragosto messinese da decenni.

Tra le corde, stese dai tiratori e benedette da padre Antonello Angemi intorno alle 18.15 poco prima dei tradizionali fuochi d'artificio, i contributi giornalistici di Lucio D'Amico, Salvatore De Maria, Rachele Gerace e Francesca Stornante. La cornice dell'evento, condotta da Saro Pasciuto dalla sede dell'Arcivescovado, con tanti ospiti e testimonianze storiche sulla processione.

Sotto un sole cocente diverse centinaia di persone si sono assiepate sotto gli alberi di piazza Castronovo in cerca di un po' di ristoro per assistere al "viaggio" dei tre ceri che ha anticipato la stesura delle corde. Presente, come al solito dietro il cippo, il sindaco di Messina Federico Basile, rappresentanti del Consiglio comunale e delle circoscrizioni.