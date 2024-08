Chi arriva da Bergamo, chi da New York, famiglie e giovani, anziani, devoti e appassionati, semplici messinesi. In molti in cerca di un posto al fresco per assistere a un evento che è una "tradizione", qualcosa che si tramanda da generazioni, da nonno a nipote. Una festa meravigliosa che unisce messinesi e forestieri. Chi tira e chi assiste, sempre nella stessa posizione.