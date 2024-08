A Messina la Vara in mezzo... all'emergenza idrica. Basile su Rtp: “Ci stiamo impegnando, lavoriamo sulle perdite”

Il giorno della Vara è vissuto con grande trasporto a Messina. Ma il 15 agosto arriva in mezzo a una grave emergenza idrica e i messinesi si pongono più di qualche interrogativo. Il sindaco Basile, intervistato da Rtp, chiarisce cosa sta avvenendo. «Intanto preciso che, in un giorno così importante, le spiagge sono pulite, la fruizione è garantita per tutti. Molte persone sono qui soprattutto per la Vara che per Messina rappresenta il modo migliore di ritagliarsi un importante spazio turistico e religioso. La penuria idrica? Anche se il problema è circoscritto ci stiamo impegnando tanto. E faremmo così anche se ci fosse una sola famiglia in difficoltà. Precisiamo che le autobotti provenienti da fuori provincia, in occasione della Vara, non sono a uso potabile. Il momento è particolare, mi auguro termini presto. Intanto, stiamo lavorando per ridurre le perdite idriche del 15-20%. Si tratta di un problema atavico, che dura da 40 anni. Per quanto ci riguarda negli ultimi sei anni abbiamo dato vita a progetti ad hoc, ma non si può colmare in poco tempo il gap. Cerchiamo di mitigare il disagio, al netto di fonti di approvvigionamento che mancano: qualche pioggia in più non guasterebbe».