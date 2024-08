In chiusura della processione della Vara lo spettacolo dei fuochi d'artificio, altro momento irrinunciabile, sotto la Stele della Madonnina del porto. Più intensi e più duraturi, per i fuochi d'artificio della Vara dal forte San Salvatore, quest'anno è stata ingaggiata un'azienda di Bagheria leader nel settore che ha lavorato anche per manifestazioni all'estero e che a Messina ha regalato uno spettacolo di colori per quasi 20 minuti.