Al grido di "Viva Maria" la processione della Vara ha preso il via, anticipata dal ricordo di Giovanni Aricò, il giovane messinese morto qualche mese fa a causa di un'esplosione nella fabbrica dei fuochi d'artificio di famiglia che ha "illuminato" tante feste messinesi. Lungo il tragitto anche il passaggio davanti al luogo in cui ha perso la vita la giovane Lorena Mangano, travolta da un'auto all'incrocio tra la via Garibaldi e la via torrente Trapani.