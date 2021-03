Messina, la preside-assessore festeggia il compleanno a scuola con "tanti invitati": "Siamo in zona gialla"

E' giallo sul “festeggiamento” del compleanno a scuola della preside dell'istituto “Antonello” - e assessore comunale alla Pubblica Istruzione - Laura Tringali. All'interno della sede di viale Giostra, infatti, da quanto si apprende, lo scorso 22 febbraio, a conclusione dell'attività didattica e dopo l'uscita degli studenti, si sarebbe svolto un “banchetto” a buffet con tavoli per celebrare il compleanno della dirigente a cui hanno preso parte decine di persone, tutte appartenenti al personale della scuola.

Un fatto, quest'ultimo, che ha destato polemiche anche tra alunni e genitori, soprattutto perché tra i banchi dell'istituto, proprio in questi ultimi tempi, si è registrato qualche contagio (un alunno e un docente) ed è stato necessario porre una classe in isolamento fiduciario. I due fatti sono scollegati, anche perché il docente non ha partecipato al “festeggiamento”, ma questo “abbassamento di guardia” non è piaciuto affatto ai genitori e ad alcuni componenti della scuola, tra docenti e personale scolastico.

Abbiamo contattato la dirigente-assessore Tringali per chiederle riscontro su quanto appreso: dopo aver rilasciato qualche dichiarazione sui fatti ha, invece, chiarito di volersi esprimere sulla vicenda soltanto con un “no comment, siamo in zona gialla”. Purtroppo la zona gialla non prevede una deroga per le scuole e, in questo momento, neanche i ristoranti possono organizzare ed effettuare eventi o “festeggiamenti”, ma accogliere nello stesso tavolo fino a un massimo di quattro persone non conviventi.

