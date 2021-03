Messina, interrogazione al Ministro all'Istruzione sul "caso Tringali"

La parlamentare del Movimento 5 Stelle Angela Raffa deposita una interrogazione scritta al Ministro dell'Istruzione in merito al "caso Tringali e la festa di compleanno". L'interrogazione è stata firmata anche dall'ex ministro Lucia Azzolina, oggi deputata alla Camera.

"Il 22 febbraio scorso - scrivono Raffa e Azzolina - la dirigente, prof.ssa Laura Tringali, dell'istituto d'istruzione superiore "Antonello" durante la pausa pranzo festeggiava il proprio compleanno con collaboratori, colleghi, docenti e personale ata nella sala ristorante dello stesso istituto con indirizzi Tecnico Grafico, Tecnico Turismo e Professionale Enogastronomia. In conferenza stampa e video intervista rilasciata in data 3 Marzo - continuano - la stessa dirigente afferma che all'evento conviviale prendevano parte 11 persone del suo ufficio. Più su turnazione i 4 docenti del suo staff, più il personale ata che è numeroso, più i collaboratori scolastici che volevano salutarla. Nella medesima intervista - proseguono la deputata Raffa e l'ex ministro Azzolina -la dirigente dichiara che il rinfresco consisteva di almeno paninetti, primi, dolce e spumante, che veniva poi allestito un 'buffet illustrativo' per poter scattare le foto ricordo, da cui si deve desumere anche la presenza all'evento di personale di servizio, e che le vivande venivano poste in appositi vassoi al centro dei tavoli da cui le persone di quel tavolo, non conviventi, potevano tutti insieme servirsi liberamente. Dalla stampa apprendiamo - rimarcano le deputate - la dichiarazione “Ho preso la situazione in mano, mi ero accorta che stavano preparando loro per me allora ho allertato il dipartimento cucina e ho chiesto di preparare per una pausa pranzo diversa dal solito panino. La pausa pranzo la fanno tutti in Italia. Ho chiesto dolce, spumante per il brindisi e piccole porzioni monodose”, da cui non si riesce a desumere chi si sia fatto carico dei costi e se le strutture e risorse dell'istituto siano state usate in maniera impropria per fini privati.

Nella medesima intervista la dirigente dichiara che sotto la sua direzione era regolarmente consentito 'agli interni' di poter celebrare compleanni e ricorrenze nell'istituto durante l'attuale emergenza epidemiologica e che quello del 22 febbraio scorso non è stato un evento isolato. Nella medesima intervista la dirigente dichiara anche che non si dice pentita di quanto fatto, anzi trova mortificante l'inchiesta che ne è nata, e si dimostra pronta a reiterare tali comportamenti, e consentire che il personale scolastico continui a tenere analoghi eventi sostenendo come sia assolutamente permesso dall'attuale normativa celebrare ricorrenze anche a casa ed al ristorante con numerosi partecipanti purché divisi in differenti tavoli".

Alla luce delle osservazioni fatte la deputata messinese Angela Raffa e l'ex ministro all'Istruzione hanno interrogato l'attuale ministro Patrizio Bianchi chiedendo se sia a conoscenza della vicenda; quali azioni il ministro abbia intrapreso o sta per intraprendere per verificare l’esatta dinamica dei fatti, sia al fine di accertare l’eventuale utilizzo improprio di risorse scolastiche sia l’eventuale mancato rispetto delle misure anti Covid, visto il racconto confuso e poco probabile che emerge dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa; quali azioni il ministro abbia intrapreso o sta per intraprendere, stante l’attuale emergenza epidemiologica, per assicurare che comportamenti simili non mettano a repentaglio la salute, non solo di studenti e personale scolastico, ma dei cittadini tutti.

© Riproduzione riservata