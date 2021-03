Messina, il caso Tringali e la festa di compleanno. De Luca: "Voglio una relazione"

Si dice che a volte la pezza è peggiore del buco. L’impressione è che l’autodifesa dell’assessore all’Istruzione Laura Tringali («mi difendo con una risata, ho il piacere di fare il compleanno tutti gli anni, come tutti») abbia l’effetto boomerang di rendere quel buco una voragine. Perché la festa di compleanno, «momento conviviale» lo definisce l’assessore, tenutasi il 22 febbraio nei locali dell’istituto alberghiero da lei diretto, l’Antonello, non è smentita ma confermata. Non è smentita ma confermata la presenza di almeno 15-20 persone (ma chi c’è stato assicura che erano di più), seppur in una non meglio specificata «turnazione». Ma c’è di più: «Ho preso in mano la situazione e ho chiesto al dipartimento cucina dell’istituto di preparare qualcosa di veloce nella pausa pranzo, invece del solito panino». E cioè un dolce, uno spumante, dei panini, delle piccole porzioni di pasta. Un compleanno da ricordare, su questo non c’è dubbio. Sul quale sono fin troppi i punti da chiarire. Tanto che lo stesso sindaco Cateno De Luca ha chiesto che entro domani gli venga consegnata una dettagliata relazione su quanto accaduto, per decidere il da farsi.

