Messina, la Buonocore lascia il centrosinistra: "Non mi sentivo di continuare con loro" IL VIDEO

Cettina Buonocore, non farà parte del gruppo De Domenico Sindaco e andrà a costituire il Gruppo Misto: “Voglio restare indipendente. Ho scoperto che mi hanno rubato il posto 4 anni fa, e questo mi rammarica”. Il riferimento è alla assegnazione del seggio al secondo miglior candidato sindaco (Bramanti) nel 2018. In quella circostanza l’assegnazione avvenne con un’interpretazione che prevedeva che quel seggio venisse individuato dalla stessa coalizione del sindaco perdente. Nessun ricorso è stato presentato per quella decisione che un paio di anni dopo ha avuto anche un’interpretazione autentica in senso opposto.

La reazione di Franco De Domenico

"Non ho mai sopportato i voltagabbana, ma sono dispiaciuto soprattutto per i 23mila messinesi che mi hanno votato e per i 30 non eletti della mia lista che con i loro voti hanno contribuito all'elezione di Concetta Buonocore. In questi casi bisognerebbe avere la dignità di dire che si cambia schieramento per un proprio interesse e non arrampicarsi sugli specchi di farneticanti macchinazioni. Una volta per coerenza ci si dimetteva. Oggi purtroppo è utopia. Forse Concetta Buonocore non ha ancora digerito la mia scelta di non usare una demagogia populista e di non ingannare gli elettori con promesse irrealizzabili. In questa prospettiva si troverà benissimo con i suoi nuovi compagni di viaggio".

