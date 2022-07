Messina, le polemiche sul passaggio della Buonocore al Misto. Coscia: "Deficit di dibattito"

"Abbiamo appreso che il nuovo Presidente del Consiglio Comunale (con il quale nella mia veste di Coordinatrice di Forza Italia intendo congratularmi senza riserva alcuna) ieri è stato eletto con tre voti in più della maggioranza che lo sostiene".

E' quanto afferma in una nota Cinzia Coscia, coordinatrice di Forza Italia Messina.

"Sembrerebbe (anche) che una consigliera in precedenza candidata con il centrodestra - sostiene la Coscia - ed oggi neo eletta con il centrosinistra abbia lasciato quest’ultima coalizione e sia approdata (camera di mezzo per nuovi traguardi ?) al gruppo misto. Due notizie che non hanno inspiegabilmente suscitato adeguate reazioni dei politici cittadini.

Ciò che desta stupore è che nessuno si sia lamentato non tanto delle scelte (il sindacato spetta solo ai loro rispettivi elettori) quanto dell’assenza di (adeguate) pubbliche motivazioni, spiegazioni ed idealità a fondamento delle stesse. I cittadini hanno diritto di sapere dai diretti interessati se i tre voti in più sono frutto di una ponderata scelta politica (quale ?) ovvero il preludio ad un “salto della quaglia”.

L’abbandono poi della propria coalizione per risentimenti personali (che in politica non dovrebbero mai albergare) appare insufficiente a trovare consenso anche tra chi non si occupa di politica. Non voglio ergermi a censore di nessuno ma come rappresentante di partito sento il bisogno di lamentare il deficit di dibattito e di confronto di idee. Ai cittadini non possono essere comunicate certe (rilevanti) informazioni senza le spiegazioni dei diretti interessati e senza l’intervento (anche critico se necessario) di tutti gli altri.

Se la politica non comprende l’importanza del recupero di certi valori, se manca il confronto dialettico allora il contrasto all’astensionismo ed il coinvolgimento attivo dei cittadini resteranno due battaglie perse in partenza".

