Un video immortala il momento in cui un camion della spazzatura a Lipari, dopo un volo di oltre 10 metri, è finito in mare. Ferito l'autista, si tratta di un meccanico di Patti.

Il mezzo veniva dal via Falcone-Borsellino e stava per immettersi a Bagnamare, ma poco dopo la curva forse ha sbandato, ha divelto il muretto ed è finito in mare.

L’incidente è accaduto proprio davanti alla sede dei vigili del fuoco che si sono subito mobilitati.

