Camion dei rifiuti fuori strada a Lipari, i sindacati: più controlli sulla sicurezza

La FPCGIL interviene per il grave incidente sul lavoro avvenuto a Lipari dove un camion della spazzatura dopo un volo di oltre 10 metri è finito in mare e l'autista è rimasto ferito.

"Il gravissimo incidente sul lavoro, avvenuto il giorno di Ferragosto nell’Isola di Lipari, deve servire - dichiarano Francesco Fucile e Carmelo Pino, rispettivamente Segretario Generale e Responsabile provinciale Igiene Ambientale, della FPCGIL - a tenere alta l’attenzione su quanto avviene quotidianamente nei cantieri di quasi tutta la provincia di Messina, nel comparto dell’Igiene Ambientale in termini di sicurezza sul lavoro".

"Il pressapochismo istituzionale nell’affidare i servizi essenziali come quello dei rifiuti, spesso con ordinanze discutibili, ad aziende con poca esperienza e mezzi, in un settore cosi delicato ed importante, utilizzando a volte la politica del risparmio a tutti i costi, non fa altro che aumentare i rischi per i lavoratori".

"La FPCGIL chiede un intervento immediato agli Organi preposti, Prefettura, Ispettorato del Lavoro, ASP e Comune di Lipari, perché si accendano i riflettori su quanto avviene in questo comparto, al fine di evitare tragiche situazioni come quella accaduta il 15 Agosto a Lipari".

Camion dei rifiuti finisce in mare a Lipari, ferito l'autista

Per Michele Barresi e Nunzio Musca di Uiltrasporti Sant’Agata Militello –Tirreno - Isole minori "solo il caso ha impedito che questo incidente provocasse una strage sulla spiaggia, di solito affollata di bagnanti. Un incidente? Saranno gli organi competenti a dirlo. Da un filmato si vede chiaramente il camion affrontare a folle velocità l’incrocio e precipitare a mare. Risulta a questo sindacato che il camion in quell’occasione fosse guidato dal meccanico della ditta Loveral e che lo stesse provando dopo che l’autista aveva denunziato gravi inconvenienti. Anche su questo risvolto, aspettiamo che la ditta faccia chiarezza e auspichiamo lo faccia, a tutela di tutti i lavoratori. Incidente significa soprattutto accadimento inatteso ma quanto successo a Lipari siamo certi si possa chiamare incidente? Da tempo la UIL denunzia alle varie autorità preposte le carenze della ditta Loveral ma questo non ha impedito che questa si aggiudicasse, da giugno, la gara per il servizio di nettezza urbana nel Comune di Lipari. Alla luce di questo grave fatto ci auguriamo che, finalmente, si ricerchino le responsabilità, e si faccia finalmente chiarezza su tutto il contesto dell’appalto del servizio di rifiuti delle isole, perché sia fatta giustizia e tutelata la sicurezza di chi opera".

Il camion dei rifiuti finito in mare a Lipari: in un video il momento dell'incidente

© Riproduzione riservata