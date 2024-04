Messina sempre più capitale della musica. Renato Zero raddoppia: concerto anche il 7 novembre

Renato Zero raddoppia a Messina e la città dello Stretto si conferma tra le capitali della musica italiana. Dopo la tappa del 6 novembre, il noto cantautore romano si esibirà anche la sera successiva, il 7 novembre, e sempre al Pala Rescifina.

Lo farà con il suo tour "Autoritratto", una serie di concerti-evento legata all'omonimo album in studio. Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini (Roma, 30 settembre 1950), è fra i cantautori italiani più popolari e di maggior successo, nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 45 album, di cui 33 in studio, 7 dal vivo e 5 raccolte ufficiali. Ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni, nonché numerosi testi e musiche per altri interpreti. Inoltre è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana. È l'unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia in sei decenni consecutivi. Con oltre 55 milioni di dischi venduti in Italia, altri 4 milioni nel resto del mondo e ben 48 settimane in testa alla classifica Renato Zero è uno dei più importanti, amati ed apprezzati cantautori italiani, considerato un vero e proprio chansonnier per le grandi capacità istrioniche.