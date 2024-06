Amministrative 2024, si vota in 10 Comuni del Messinese. Fari sulle sfide di Rometta, Brolo e Spadafora

Dieci comunità medio-piccole alle urne per il rinnovo degli organi di vertice dei rispettivi enti locali: sindaco e Consiglio. Dalle 15 alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 23, si vota per le Amministrative nel Messinese. I centri più importanti, per peso politico e popolazione residente, rispondono al nome di Rometta, Brolo e Spadafora. A Rometta, si contendono la fascia tricolore Nino Cirino, in continuità con il sindaco uscente Nicola Merlino, che ha esaurito il bonus dei due mandati consecutivi, e Melania Messina, risoluta a far voltare pagina al Comune, peraltro dopo aver militato, in passato, proprio nell’Amministrazione Merlino per il venir meno del rapporto di fiducia (come lei stessa afferma). Leggi anche Verso il voto a Rometta, Messina: “Pronti ad ascoltare la voce dei cittadini” Leggi anche Verso il voto a Rometta, Cirino: “Faremo per Rometta ancora tanto” A Brolo, il primo cittadino uscente Pippo Laccoto torna a chiedere fiducia, ma sulla strada c’è Maria Vittoria Cipriano. Gli elettori, quindi, sono chiamati a scegliere tra continuità e cambiamento, esperienza radicata e proposta alternativa.

Leggi anche Oliveri alle urne, sfida accesa. I temi caldi: crisi idrica, deficit di bilancio e lavori pubblici Poco distante, in quel di Falcone, si misurano Carmelo Paratore, ex responsabile dell’Area tecnica in vari Comuni, e Pasquale Bucolo, già assessore al Turismo e Bilancio e vicepresidente del Consiglio. Queste le altre sfide: a Condrò, si fronteggiano gli ex alleati Giuseppe Catanese e Nancy Grimaldi; a Forza d’Agrò, Bruno Miliadò e Melina Gentile; a Leni, si misurano Claudio Rugolo, Ireneo Giardinello e Sergio Russo; a Longi, Corrado Lazzara vuole spodestare Antonino Fabio; tre in corsa per un posto a Mandanici, dove ai nastri di partenza sono pronti Giuseppe Briguglio, Armando Carpo e Giulio Amati. Lo spoglio inizierà dalle 14 di lunedì.