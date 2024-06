Oliveri alle urne, sfida accesa. I temi caldi: crisi idrica, deficit di bilancio e lavori pubblici

In questi giorni di serrata, per certi versi anche estenuante campagna elettorale, si stanno confrontando due diverse visioni della politica e di come si amministra un Comune: quella di Francesco Iarrera, che ha impresso una direzione alternativa e dinamica, col ricorso a soluzioni innovative, e quella di Michele Pino, che nei suoi anni da sindaco (e in quelli precedenti da assessore), ha mantenuto un approccio più tradizionale. L’8 e il 9 giugno, quindi, gli oliveresi saranno chiamati non soltanto a decidere a chi affidare le redini della macchina amministrativa per il prossimo lustro, ma anche e soprattutto a giudicare come Oliveri è stata gestita negli ultimi 15. Gli argomenti chiave che stanno animando i comizi sono ben noti: dalla crisi idrica al dissesto, passando per il turismo, con un passaggio finale sulle (rispettive) priorità del futuro mandato. Ed è proprio su questi temi che la “Gazzetta del Sud” ha messo a confronto i due competitor.

Iarrera: «Uno degli argomenti più dibattuti è stato quello dell’acqua ed è lì che noi dobbiamo investire tutte le nostre risorse. Questa Amministrazione ha completato ogni iniziativa necessaria proprio per poter dare alle persone non la speranza, ma la fiducia che da qui a breve il problema idrico che riguarda la nostra comunità sarà risolto. C’è un progetto esecutivo, abbiamo fatto le richieste di finanziamento, ottenuto risorse interventi urgenti, ne stanno arrivando altri per scavare un pozzo nuovo e metterlo in rete. Qualunque sia la successiva Amministrazione, si godrà il frutto del nostro lavoro». Pino: «È un problema che risolveremo. In dieci anni, abbiamo convissuto con un pozzo solo e non c’è stata mai acqua salata. Molte volte, i valori della potabilità dell’acqua non erano idonei, quindi dovevamo fare ricorso a ordinanze, ma rientravano quasi subito perché, specialmente d’estate, ogni 15 giorni facevamo le analisi ai pozzi e anche al depuratore. La rete idrica è quella da tantissimi anni. Sono stato “sfortunato”, perché durante i cinque anni di governo Crocetta non sono stati emanati bandi di finanziamento. Ci sono dei carotaggi, fatti all’epoca degli studi per il Prg, ed è lì che si andrà a cercare l’acqua».

Il nodo del dissesto

Iarrera: «Su questo argomento è stata tranciante la Corte dei conti, che avvisò l’Ente già nel 2016, con una nota, di quelli che erano i gravi rischi e le gravissime lacune che il Comune non stava affrontando. Tuttavia, malgrado questo richiamo ufficiale, non si è invertita la tendenza, non si è andati a colmare quelle lacune e nel 2022, poche settimane dopo che avevamo già valutato l’impossibilità di mettere a posto i conti, si conclude il procedimento iniziato nel 2016 con una nuova nota a conferma non solo di quella che era la nostra elaborazione dei dati ma di ciò che avevano detto nel 2016. Il dissesto però non ci ha impensierito più di tanto. Non abbiamo operato con fondi comunali, sin dal primo giorno, perché era chiara la difficoltà economica di questo Ente. Se noi vogliamo fare qualcosa dobbiamo trovare delle soluzioni, delle risorse, che siano alternative. Per me non è un problema il dissesto, lo è eventualmente per qualche altra Amministrazione».

Pino: «Nel 2019 non c’era nessuna previsione di dissesto. Anche perché c’erano tutti i pareri motivati, del revisore dei conti, del ragioniere, della segretaria comunale. Tutti quelli che potevano dare pareri, li hanno dati positivamente. Ma la cosa più grave, per me, è che è stato presentato un Piano di riequilibrio, approvato nel novembre del 2022, sul quale la maggioranza ha votato favorevolmente, mentre io e il consigliere Scardino abbiamo espresso contrarietà. Secondo me, prima di presentare il Piano di riequilibrio si doveva avere contezza dei conti. Trascorsi 90 giorni, come prevede la legge, non hanno presentato il Piano di riequilibrio, quindi senza che l’organo della Corte dei conti lo segnalasse, dicesse “non va bene” e lo bocciasse. Comunque, le conseguenze del dissesto non mi preoccupano, perché ho le soluzioni: principalmente una maggiore incisività nella riscossione dei tributi».

Le altre priorità

Iarrera: «Noi abbiamo un serio problema con le infrastrutture. Parlo di strade, di marciapiedi, di rigenerazione di molte strutture. Siamo già molto avanti, abbiamo realizzato 16 progetti esecutivi e alla prima finestra di finanziamento disponibile saremo lì. L’idea è che questo luogo deve essere totalmente rigenerato andando a sfruttare quelle che sono le sue peculiarità che sono quelle della tipicità del rappresentazione geografica. Nel senso che siamo in Sicilia e credo che questo valore debba essere non solo condiviso, ma deve essere proprio valorizzato deve essere espresso con chiarezza».

Pino: «Una delle nostre priorità è realizzare il Palazzetto dello sport. Avevamo presentato all’epoca un progetto e contratto un mutuo per 700mila euro, tarato sulle esigenze di bilancio, in quanto non potevamo andare oltre. Ad esempio, non erano contemplate le tribune. Abbiamo dovuto scegliere, fermo restando che era nelle previsioni di realizzare l’opera al completo. L’attuale Amministrazione ha poi ottenuto un altro finanziamento di 700mila euro, quindi noi abbiamo su questo palazzetto 1.400.000 euro, ma dopo 5 anni non è stata fatta ancora la gara».