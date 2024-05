Laccoto e Cipriano, a Brolo gli ex alleati si sfidano

Continuità al progetto politico ed alla lunga era amministrativa di Giuseppe Laccoto o sterzata verso la proposta di cambiamento interpretata dal neonato gruppo guidato da Maria Vittoria Cipriano?

È il bivio che si pone di fronte ai cittadini di Brolo nell’appuntamento elettorale del 8 e 9 giugno prossimi al termine del quale uscirà, sia riconferma o meno, l’Amministrazione che dovrà gestire la cittadina nell’immediato futuro.

Il duello è tra il sindaco uscente e deputato regionale, in corsa per la riconferma al secondo mandato consecutivo (sarebbe per lui il quinto della sua esperienza amministrativa, ndc) e la docente, già assessora alla Pubblica istruzione nei primi tre anni dell’attuale amministrazione, su cui c’è stata la convergenza del gruppo politico in minoranza nell’ultimo lustro.

Una sfida certamente intensa in un centro nel quale, sebbene contesto ambientale ed equilibri di forze siano radicalmente mutati rispetto al passato, le campagne elettorali si sono sempre condotte e vissute senza esclusione di colpi e con un coinvolgimento pressoché totale.

Giuseppe Laccoto si ripresenta dunque al giudizio dell’elettorato puntando sul percorso compiuto negli ultimi cinque anni di amministrazione. «Cinque anni fa c’era un paese in crisi, smarrito e demoralizzato, adesso possiamo vedere il frutto del nostro impegno, un paese vivo e vitale, una comunità rigenerata ed un futuro pieno di speranza – sottolinea Laccoto –. Riteniamo di poter proseguire una progettualità che guarda al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, creare infrastrutture, potenziare servizi di qualità, manutenere le strade, aree e spazi pubblici, implementare le strutture sociali ed educative con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e, nel contempo, promuovere la crescita economica, creare opportunità, attrarre investimenti, incoraggiare l’imprenditorialità», aggiunge Laccoto che ha designato assessori Carmelo Ziino, Tina Fioravanti e Nuccio Ricciardello, tutti e tre uscenti.

«Un nuovo capitolo per il paese», è ciò che invece chiedono Maria Vittoria Cipriano ed il gruppo a suo sostegno. «Intendiamo proporre una alternativa reale per assicurare a Brolo un futuro di svolta nel segno di un nuovo sviluppo sociale, ambientale ed economico, che parta dall’affermazione dei diritti delle persone e dei pieni diritti di cittadinanza – sottolinea Maria Vittoria Cipriano –. La definizione e promozione dell’identità del paese, non solo dal punto di vista storico-culturale ma anche dei profili delle nuove generazioni, del paesaggio e della vocazione economica e turistica, in particolare per il legame naturale al mare e alla costa, è la direttrice di fondo dell’azione amministrativa da imprimere come cornice di riferimento per una nuova Brolo», aggiunge la candidata sindaco che ha indicato assessori Marco Solano, Sara Ceraolo e Lorenzo Serrao.

Tra i cardini del programma, sostenibilità sociale, ambientale ed economica, vivibilità e servizi sociali, pianificazione territoriale e infrastrutture, turismo, economia locale, imprenditoria, commercio ed artigianato.