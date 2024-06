Oliveri alle urne, Iarrera e Pino in campo: due visioni contrapposte di fare politica

Sono davvero agli antipodi Francesco Iarrera e Michele Pino. L’uno, sindaco uscente, nutrizionista di professione, incarna un nuovo modo di comunicare e di operare. Ma tiene a precisare che non si fa politica soltanto sui social, bensì coi fatti. E delle cose portate a termine ne va orgoglioso, anche se è risoluto a percorrere la strada della continuità, per completare quanto rimasto in sospeso. Iarrera, però, è conscio della necessità di uno scatto ulteriore. Non a caso, ha modificato la squadra che cinque anni fa gli consentì di togliere a Pino lo scettro dopo dieci anni consecutivi di sindacatura. «Ho dato più freschezza», ammette. «Era necessario e fisiologico un ricambio, abbiamo speso tantissime energie in questo mandato prossimo alla conclusione». Nel quale, ad esempio, si è lavorato in stretto raccordo con l’Area tecnica, a cui sono stati forniti gli indirizzi per esitare «una mole di atti e progetti come mai accaduto finora», dice Iarrera. Che, però, riconosce come la “macchina” del Comune spesso sembri «un carretto con le ruote quadrate», non perfettamente in linea con le esigenze che l’attuale società moderna richiede.

Dall’altro lato c’è Pino, imprenditore e politico doc: conosce il Palazzo municipale a menadito, forte dei suoi lunghi trascorsi nei ranghi dell’Amministrazione attiva. L’attuale consigliere di minoranza è stato protagonista di una «dura opposizione in Aula» e marchia il suo avversario quale «sindaco di Facebook», mettendone in discussione l’operato nella sua concretezza. Anche Pino è sostenuto da un team per certi versi differente rispetto alla vecchia guardia: «Sono ancora con me l’ex assessora Franca Iarrera (peraltro cugina dell’attuale sindaco Francesco) e l’ex presidente del consiglio comunale Giusy Boncoddo, per il resto spazio a una ventata di novità».

Ed ecco partito il conto alla rovescia con il seguente timing: domani, ultimi comizi in piazza; sabato e domenica, parola agli elettori; lunedì, lo spoglio a partire dalle 14, che sfocerà, in tarda serata, nel verdetto finale. Ma a vincere dovrà essere il borgo di Oliveri, chiamato a superare lo spopolamento che ha ridotto ad appena duemila i residenti, a riabbracciare la sua vocazione turistica, a riprendersi di prepotenza la scena rispetto alle località limitrofe. Oliveri, un tempo “Liviri”, termine evocativo di calma, pace e ulivo (di uliveti era ricca la zona), con un passato di ricchezza e prosperità. Adesso, è l’ora di scrivere un nuovo capitolo.