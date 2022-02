De Luca a Palermo presenta mozione di sfiducia per Musumeci: "Elezioni regionali subito"

Cateno De Luca non perde tempo: a poche ore dalle sue dimissioni da sindaco, trasferisce a Palermo il suo gioco al rialzo. Con una mossa a sorpresa, l’ex sindaco di Messina ha convocato una conferenza stampa, questa mattina, nella sala rossa di Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, per presentare, al fianco del suo “delfino”, il deputato regionale Danilo Lo Giudice, una mozione di sfiducia nei confronti del governo Musumeci.

“Non ci possiamo permettere 8 mesi di balcanizzazione politica - ha spiegato De Luca -, meglio votare tra 60 giorni, vi dico anche la data, la prima domenica dopo Pasqua. Elezioni regionali subito, a giugno le amministrative di Palermo e Messina, che altrimenti sarebbero ulteriore causa di fibrillazione politica”.

Una mossa che rientra nel progetto “De Luca sindaco di Sicilia”, dal quale il leader di Sicilia Vera sembra intenzionato a non recedere: “Non mi sono dimesso da sindaco - ha sottolineato - per fare il secondo di qualcuno. Il centrodestra? Noi non siamo mai stati considerati nel centrodestra e, anzi, aggiungo che il centrodestra in questi anni non è mai esistito”. Adesso la mozione di sfiducia “verrà presentata a tutti i gruppi parlamentari, senza pregiudizi”. L’ennesima provocazione o la prima mossa di una partita tutta da giocare?

