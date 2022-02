Messina, il commissario regionale arriverà entro venerdì. Basile si dimette da direttore generale

Il commissario regionale sostitutivo del sindaco, almeno secondo quanto rivelato da Cateno De Luca in queste ore a Palermo, arriverà entro venerdì. Ma Federico Basile, il candidato sindaco “designato” dallo stesso De Luca, ha deciso di non aspettare oltre e si è dimesso dalla carica di direttore generale. Fino a stamattina erano in corso approfondimenti giuridici sulla possibilità che Basile potesse o meno rimanere in carica, essendo il suo un ruolo fiduciario legato alla figura del sindaco. Ma ci sono probabilmente anche ragioni di opportunità alla base della decisione di Basile di lasciare in anticipo.

La lettera di poche righe è stata trasmessa oggi pomeriggio alla segretaria generale di Palazzo Zanca, Rossana Carrubba: «Come è noto – si legge – alla mezzanotte di ieri sono divenute effettive le dimissioni del sindaco Cateno De Luca e poco dopo lo stesso mi ha proposto di dare continuità alla sua esperienza amministrativa, sottoponendomi al giudizio degli elettori quale candidato alla carica di sindaco. Pertanto in data odierna mi sono recato in ufficio per ritirare i miei effetti personali e porgere un cordiale saluto a tutti i colleghi. Le comunico, quindi, che da domani 16 febbraio, rimetto il mandato di direttore generale del Comune di Messina». Un Comune che è sempre più spogliato di figure apicali.

