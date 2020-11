Rimborsi bollette e Family card, a Messina ripartono gli aiuti alle famiglie

Un inizio di polemica subito disinnescato. Il sindaco, durante la diretta televisiva di ieri sera, stava per criticare le lungaggini del dibattito in corso nell'Aula consiliare. In realtà, è arrivata subito la notizia del voto favorevole da parte del Consiglio comunale sulla proposta di variazione di bilancio presentata dall'Amministrazione.

Sono giorni di rimodulazione di fondi, di voci di bilancio soppresse o modificate, di annunci di nuovi stanziamenti di risorse che ora devono essere tradotti in fatti concreti. E sempre ieri sera De Luca ha indicato tre scadenze importanti, a partire dalla prossima settimana, relativamente alle misure di sostegno che il Comune ha deciso di adottare per venire incontro alle categorie sociali ed economiche ulteriormente colpite dalla seconda terribile fase della pandemia.

«Da lunedì 16 fino a venerdì 20 - inizia così l'elenco dei bandi in pubblicazione - ci sarà il primo avviso per il completamento della domanda relativa al rimborso delle utenze. Ci scusiamo per il ritardo - aggiunge De Luca -, ci sono stati intoppi e difficoltà di vario genere di cui è inutile oggi parlare, ma adesso i cittadini potranno avere questi rimborsi. Lunedì 23 sarà aperta la piattaforma per la domanda di buoni alimentari, che sarà chiusa il 27. La Family Card potrà essere utilizzata dall'1 dicembre fino al 31 gennaio 2021».

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE