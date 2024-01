Messina, Picciotto sui furti con "spaccate": "Convocheremo tavolo sicurezza"

"Ringraziamo le Forze dell'Ordine con le quali mi complimento con per l'arresto a Messina di un uomo accusato di essere l'autore di alcuni furti con il metodo 'spacca vetrine' avvenuti in città".

E' quanto afferma in una nota Carmelo Picciotto, presidente di Confcommercio Messina.

"Nei giorni scorsi difatti, questa persona si è resa protagonista di assalti violenti ed ha sfregiato in modo fastidioso e inaccettabile il nostro sistema commerciale, già messo alla prova da aumenti delle materie prime, mancanza di importanti entrate nel periodo dei saldi e aumento dei tributi comunali. Questi episodi criminali inoltre, avvengono in un sistema Paese dove è evidente il disagio sociale sono stati ridimensionati alcuni sistemi di contrasto e aiuto alla povertà, alimentando minacce da non trascurare ed analizzare sotto tutti i profili culturali. E' fondamentale quindi anche un'attenzione sulla percezione della sicurezza dei cittadini e dei commercianti poichè questi furti rendono meno sicuro il tessuto commerciale e dello shopping di questi circuiti formati da piccole e medie imprese che dobbiamo tutelare ed assistere con maggiori misure. Per questi motivi convocherò nei prossimi giorni un tavolo sulla sicurezza alla Confcommercio e sarebbe auspicabile la convocazione anche in Prefettura di un ulteriore tavolo dove noi potremo portare le nostre proposte per la sicurezza per discutere le maggiori misure di contrasto a queste tipologie di reati".