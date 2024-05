Messinastory, "i bastardi di... Scoglio”: a giugno tre giorni di celebrazioni a Lipari

Lipari si appresta a ricordare la figura dell’allenatore eoliano Franco Scoglio con un evento commemorativo. L’iniziativa in programma si terrà dal 6 al 9 giugno prossimo, dedicando tanti momenti al tecnico che ha fatto la storia del calcio italiano, ma anche di quello peloritano sulla panchina del Messina, oltre alla lunga militanza con il Genoa, altra realtà a cui è rimasto sempre legato.

Nell’arcipelago saranno presenti alcuni ex calciatori del Messina, allenati da Franco Scoglio, i cosiddetti “bastardi" che nel maggio del 1986 regalarono alla città il ritorno in serie B. Tra gli ospiti speciali ci sarà anche l’attuale allenatore dell’Acr, Giacomo Modica, che faceva parte di quel gruppo, e verrà accompagnato a Lipari dall’attuale direttore sportivo Domenico Roma. Faranno parte della “spedizione” anche protagonisti attuali del calcio giallorossa. Si tratta dell’attaccante Vincenzo Plescia, del centrocampista Domenico Franco e dell’esterno Domenico Lia.

Diversi i momenti immaginati per ricordare l'allenatore che ha dato lustro alle Eolie: una mostra, una tavola rotonda e una "partita dei ricordi" coi marchi del Comune di Lipari, dell'Associazione “Gli amici del Presepe” e Federalberghi Eolie.

Scoglio, a cui è dedicato lo stadio del capoluogo a San Filippo, iniziò ad allenare tra Gioiese e Reggina, poi a Messina nella stagione 1974/75, nel 1980/81 e dal 1984 al 1988, con la Cadetteria conquistata nel 1986. Scomparso in diretta tv su Primocanale, al suo funerale in Liguria parteciparono 10mila persone, prima del "giro d'onore" allo stadio "Celeste", prima di tornare a Lipari, dove oggi si trova, al cimitero di Canneto.