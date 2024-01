"Spacca vetrine" a Messina: preso un 23enne. E' lui il responsabile di tutti i colpi?

Un giovane di 23 anni, Vincenzo Cannaò, è stato arrestato dai poliziotti delle volanti per un furto con spaccata in via delle Munizioni in un negozio "Tutto a 1 euro". Il giovane ha portato via una confezione di cioccolatini e pochi euro. Adesso bisognerà capire, dall'esame delle telecamere e delle immagini, se è lui l'uomo che nelle scorse settimane ha seminato il panico tra i commercianti con diversi colpi. Solo nella scorsa notte, infatti, sono stato quattro le spaccate messe a segno (una in via Palermo e tre sul corso Cavour). La polizia da settimane stava dando la caccia all'uomo, stringendo sempre più il cerchio. Nelle prossime ore si capirà se Cannaò è il responsabile di tutte le spaccate o se il protagonista è ancora a piede libero.