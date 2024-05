Vincenzo Nibali - il 7° campione: oggi Rai Documentari rende omaggio allo "Squalo dello Stretto"

Dopo diciotto stagioni da professionista e dieci nelle categorie giovanili, Vincenzo Nibali ha chiuso la sua straordinaria carriera al Giro di Lombardia dell’ottobre 2022 . In un’epoca dove la concorrenza era piuttosto agguerrita, Vincenzo è stato il più forte ciclista italiano dei tempi moderni e uno dei più forti ciclisti a livello internazionale, entrato nella storia per essere uno dei sette ciclisti al mondo ad aver vinto tutti e tre i Grandi Giri, e uno dei soli quattro ad aver conquistato almeno due "classiche monumento": il Giro di Lombardia nel 2015 e nel 2017 e la Milano-Sanremo nel 2018.

Il 7° campione" - in onda oggi, lunedì 20 maggio, alle 14 su Rai 2 - narra la grandezza di un atleta unico nel suo genere, da ricordare per generazioni. Il documentario è un racconto visivo, dinamico e cinematografico che attraverso immagini mozzafiato, interviste esclusive e testimonianze dirette condurrà nel mondo del ciclista italiano, dalla sua infanzia alle sue grandi vittorie, raccontando il mondo del ciclismo da un punto di vista inedito ed emozionante. Rai Documentari rende omaggio allo "Squalo dello Stretto" , diventato il settimo campione della storia del ciclismo mondiale. Un campione che ha fatto della semplicità la sua forza e ha saputo cogliere lo spirito della sua terra, la Sicilia, che ha lasciato da ragazzino per inseguire il suo sogno, ma che porta sempre nel suo cuore.

Con una carriera incredibile alle spalle, Nibali decide di andare a fare un giro nella sua Sicilia, che quest’anno non sarà toccata dal Giro d’Italia. È così che dà vita al "Giro Nibali", coinvolgendo amici e parenti, adulti e bambini, alla scoperta della Sicilia, ma anche della passione per la bicicletta. In questo viaggio tra bellezze naturali e paesaggi mozzafiato, Nibali ripercorre la sua vita e le sue straordinarie vittorie, essendo uno dei sette ciclisti ad aver vinto almeno un’edizione delle tre più grandi corse a tappe europee: Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España. Ed è così che il viaggio in Sicilia diventa il racconto della memoria identitaria di un grande ciclista, ma anche della grande storia del Giro d’Italia.