Altri tre colpi nella zona di corso Cavour, un parrucchiere di via largo Seguenza e un fruttivendolo e un negozio di abbigliamento sul corso Cavour, più un altro esercizio commerciale in via Palermo. Lo "spaccavetrine" colpisce ancora. Nel giro di qualche settimana ha messo a segno diversi furti seminando il panico tra i commercianti cittadini.

I furti dovrebbero essere stati commessi intorno alle 2 di notte