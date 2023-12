Interruzione idrica a Messina prevista per venerdì, pomeriggio la certezza sui lavori Amam alla condotta

Bisognerà attendere il pomeriggio di oggi per avere la certezza che l’intervento dell’Amam sulla condotta Fiumefreddo programmato per venerdì prossimo sarà confermato o slitterà al mese prossimo. Le condizioni meteo previste sulla zona Jonica nel fine settimana lasciano dei dubbi sulla possibilità di poter effettuare la lavorazione in sicurezza. Pertanto il Comune e l’Amam hanno deciso di attendere le ultime previsioni per dare poi il via libera alla manutenzione straordinaria che, come già successo il mese scorso, porterà alla sospensione dell’erogazione per 24 ore in tutta la città.

"Ad ora l’intervento è programmato e confermato ma vogliamo darci ancora qualche ora per essere certi di poterlo effettuare" ha detto il sindaco Federico Basile. Sulla scorta dell’esperienza del mese scorso sono state modificate alcune procedure di intervento per supportare la popolazione, in particolar modo quelle legate agli esercizi commerciali. Saranno potenziati i servizi mobili di autobotti e moduli leggeri che gireranno per la città per rifornire chi fosse in difficoltà. Le maggiori criticità, oltre a quelle nelle abitazioni private, sono state registrate nell’ambito dei negozi di parrucchiere e in bar e ristoranti. Per questo la Amam ha invitato gli esercenti a telefonare già venerdì mattina al numero del centro operativo Comunale (090 22866) per poter prenotare per tempo l’intervento ed evitare di dover allungare le liste di attesa. L’intervento sulla condotta del Fiumefreddo, che serve l’80% della città, lascerà senz’acqua per tutta la giornata di venerdì e fino all’ora di pranzo di sabato la zona fra Giampilieri e Torre Faro. Salvo imprevisti, la zona sud potrà riavere acqua corrente nella tarda mattinata di sabato, la zona centro nel corso del pomeriggio e in serata la zona sud.