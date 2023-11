Blackout idrico a Messina, si torna gradualmente alla normalità

Approvvigionamento idrico: si ritorna gradualmente alla normalità sul territorio comunale di Messina. Conclusi i lavori sabato scorso, anche ieri l’acqua è tornata a circolare nelle condotte che alimentano la città. Ma non tutto è alle spalle, perché alcune zone e alcuni condomini sono ancora a “bocca asciutta”. L’Amam ha fatto ufficialmente il punto ieri, con un bollettino diramato intorno alle 13.30. «Procede gradualmente, per zone, la distribuzione idrica attraverso la rete, così come preannunciato, dopo il fermo di alimentazione da Piedimonte, durato oltre 24 ore, per consentire i lavori progettuali di efficientamento della condotta che da Fiumefreddo porta l'acqua al serbatoio Montesanto e dunque alla rete cittadina – si legge in una nota dell’azienda presieduta da Loredana Bonasera – .Questa mattina (ieri, ndc) risultano in distribuzione la gran parte delle zone cittadine e dei villaggi. Le altre saranno raggiunte nel corso della giornata e in nottata, sino alla totale e regolare copertura del servizio di erogazione idrica in rete, previsto per domani (oggi, ndc)».

A Camaro, ad esempio, era prevista nel tardo pomeriggio di ieri, nelle zone dell’Annunziata alta e bassa e alle Masse nella nottata di domenica, mentre lungo la Panoramica (da viale dei Tigli a Rialto Azzurro) nel pomeriggio di ieri. Intanto, il Coc, Centro operativo comunale guidato dall’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, «è l'unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866. Il Centro, infatti, sta assicurando il supporto ai cittadini che abbiano esigenza di forniture di acqua e non siano in grado di poter attingere dai punti fissi già previsti e che resteranno fermi in tutto il territorio cittadino, sino a totale regolarizzazione del servizio attraverso la rete idrica».

