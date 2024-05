Continua la fase di stallo per la “bretella” del Mela

La cosiddetta “bretella” realizzata alla foce del torrente Mela, dove sono in corso i lavori di ricostruzione del ponte e che dovrebbe costituire una valida alternativa viaria alla Statale 113, resta ancora chiusa al transito. Eppure i due comuni di Barcellona e Milazzo hanno già sottoscritto e approvato il protocollo per il controllo degli accessi alla cosiddetta viabilità alternativa. Tuttavia, seppur avviato, non è stato ancora affidato il servizio alla società di vigilanza “Tirrena a.r.l.” di Milazzo, che dovrà vigilare su apertura al mattino e chiusura alla sera e durante le allerte meteo. Ritardi anche da parte dell'impresa sub appaltatrice per la manutenzione del fondo stradale della bretella.

Completato tutto ciò, dovrà essere, infine, un provvedimento del Genio civile, stazione appaltante che oltre ad avere affidato l'appalto ha la competenza sulla direzione dei lavori, a dare il via libera. Genio civile che finora non ha chiarito problematiche e tempi per la ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei piloni e di ricostruzione dell'impalcato.