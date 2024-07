Messina, approvato l’atto di programmazione per la Casa Museo di Antonello

È stato approvato in Giunta il Documento di indirizzo e programmazione per la successiva ammissione a finanziamento riguardante il progetto della nuova Casa Museo di Antonello da Messina. Un passo avanti importante lungo il percorso tracciato dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, nell’ambito dei programmi per la valorizzazione del “brand Messina” legata anche al nome del suo artista più grande, e più famoso al mondo.

L’iter è partito ufficialmente nel gennaio 2023, allorché la Giunta comunale approvò la proposta, presentata dal sindaco e dall’assessore Caruso, di inserire tra i progetti di opere pubbliche (Fondi Pon Metro Plus 21-27) la realizzazione del “Museo Antonelliano-Casa Museo Antonello”. Un Museo virtuale e interattivo, con tecnologie “Ict” (le più innovative nel mondo della comunicazione), processi avanzati della realtà aumentata (sala immersiva) e un percorso che ripercorre tutte le tappe principali di uno dei più grandi artisti del XV secolo in Italia e in Europa.

Ma l’idea originaria appartiene alla precedente Amministrazione. Fu, infatti, Cateno De Luca a “sposare” l’intuizione dell’assessore Caruso e dell’allora vicesindaca Carlotta Previti e a individuare, nel 2021, con un’altra delibera di indirizzo, il luogo dove ubicare la Casa Museo: via Monsignor Bruno, alle spalle del PalAntonello. Lì sorge un edificio, l’ex Ismig, ridotto in condizioni fatiscenti. E come già evidenziato dal nostro giornale, si tratta, dunque, anche di un’operazione di rigenerazione urbana, di quelle che servono a qualificare un’area dall’importante significato storico per Messina (era, infatti, l’antico quartiere dei Sicofanti, dove il pittore messinese visse e lavorò).