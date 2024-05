Messina, da stamattina l'ultima fatica per la condotta “Fiumefreddo”: disagi per 3 giorni

Il quinto e ultimo sacrificio. Parte stamattina la tre giorni di disagi per il distacco idrico programmato utile a completare i lavori sull’acquedotto del Fiumefreddo e la mitigazione di una vulnerabilità che Messina ha pagato caro nove anni fa.

In realtà i lavori veri e propri che prenderanno il via alle 7 di oggi dureranno al massimo 24 ore ma la conseguente interruzione idrica in città e la ripresa a pieno regime dell’erogazione di acqua si concluderanno solo domenica secondo un programma che i messinesi hanno imparato. Intanto va circoscritto il territorio dell’intervento che resta quello fra Mortelle e Contesse, quindi tutto il resto della città non avrà alcun tipo di ripercussione. Poi il ripristino dell’erogazione o comunque i primi “rubinetti” a riaccedersi saranno quelli della zona sud, probabilmente già nella prossima notte. Nel corso della giornata di domani, toccherà prima alla zona fino al viale Europa (sempre partendo da sud), quindi nel pomeriggio o in serata, sarà la volta del centro città fino a piazza Castronovo (esclusa Giostra però e tutta la parte a monte). Infine la zona nord che avrà acqua solo domenica mattina per invece andare a regime solo lunedì. «Questi interventi riguarderanno la sostituzione dei giunti da Letojanni a Itala, e oltre a quelli mirati nell’ambito del progetto di vulnerabilità del Fiumefreddo ricordo – ha sottolineato il sindaco Basile nella conferenza stampa di martedì scorso – una serie di attività importanti nel settore riguardo ai lavori avviati da Gazzi all’Annunziata”.