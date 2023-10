Fiamme alte e notte da incubo nel Messinese: evacuazioni a San Pier Niceto. I comuni interessati dagli incendi VIDEO

Giornata da incubo nel Messinese a causa degli incendi. Ore interminabili proseguiti anche nella notte che hanno richiesto anche interventi drastici, come a San Pier Niceto, dove il sindaco Domenico Nastasi ha optato per l'evacuazione di una strada. Gli incendi di vegetazione divampati in provincia di Messina hanno coinvolto anche i paesi di Gioiosa, Mistretta, Gualtieri e Condrò. Attivato il Centro di coordinamento e soccorso. Ventiquattro le squadre dei vigili del fuoco che sono state chiamate a intervenire.

