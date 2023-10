San Pier Niceto, la furia delle fiamme devasta la vallata: decine di famiglie evacuate. Ingenti danni a Condrò

Una delle notti più lunghe e difficili per la comunità sampietrese, che ha vissuto da vicino la furia incessante delle fiamme. Il rogo nella tarda serata di ieri dalla contrada Serra si è esteso per tutta la vallata, arrivando fino alla abitazioni. Sono tante le case colpite, di cui circa 4 in pieno centro abitato (corso Italia-Fornace).

Un incubo ad occhi aperti, che ha costretto moltissimi residenti a dovere abbandonare le proprie case. Le attività di spegnimento hanno visto impegnate insieme più forze: uomini della Forestale, della Protezione civile e vigili del fuoco.

Il forte vento non ha dato però tregua fino a qualche ora fa e per tutta la notte ha solo peggiorato la situazione già critica, che si è arginata solo da qualche ora. Sul posto al momento si registrano anche svariati lanci dai canadair. Gli incendi non hanno risparmiato nemmeno i territori di Gualtieri Sicaminò e Condrò. Quest'ultimo nella serata di ieri, accerchiato dalle fiamme, è stato completamente evacuato. In molti questa mattina sono ritornati in paese, constatando ingenti danni a case e strutture.

IN AGGIORNAMENTO