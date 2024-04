Messina, manca l'energia elettrica in centro città. Ecco le zone

Da questo pomeriggio, dalle ore 16, manca l'energia elettrica nel centro città di Messina. Le zone interessate dal distacco sono comprese nel quadrilatero tra Viale San Martino, Via Trieste, Viale Europa e Via Cesare Battisti. Il problema della mancanza di energia elettrica, secondo quanto si apprende dal sito di Enel distribuzione, sarebbe un guasto sulla rete che ha coinvolto 282 clienti. I tecnici dell'Enel sono già al lavoro per la riparazione del guasto. Si prevede che l'energia elettrica ritorni nella zona interessata dal disservizio intorno alle ore 18:30.