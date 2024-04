Messina, pomeriggio di fuoco sui colli Sarrizzo: vasto incendio alimentato dal vento di scirocco

Il vento di scirocco ha alimentato oggi pomeriggio un incendio nella zona dei colli Sarrizzo. E' accaduto proprio alle spalle del centro Neurolesi: si è sviluppato su un fronte di 150 metri e i vigili del fuoco con alcuni volontari lo hanno domato nel tardo pomeriggio.

Si tratta del primo rogo di una qualche rilevanza registrato sui Colli in questa stagione già calda. I rinforzi per la forestale regionale arriveranno "solo" il 15 maggio, comunque un mese prima del solito. Saranno avviati al lavori i cosiddetti 151isti, cioè gli operai che hanno contratti per 151 giorni l'anno.