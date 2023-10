Villafranca devastata dalle fiamme. Cavallaro: "Non ci è scappato il morto, ma siamo distrutti" VIDEO

Villafranca Tirrena devastata dagli incendi. Il bilancio del sindaco Giuseppe Cavallaro: "Bilancio grazie a Dio positivo, proprio perchè non ci è scappato il morto. Siamo contenti per questo, ma per il resto siamo semplicemente distrutti. E' stato un disastro, è iniziato alle 19 e si è protratto per tutta la serata. Sembrava verso le 3 di notte che si fosse calmato tutto, ma l'incendio ha ripreso con una forza devastante venendo giù fino al centro abitato. Le fiamme hanno travalicato l'autostrada e hanno interessato anche delle abitazioni. Devo ringraziare il prefetto, i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, il corpo forestale e di protezione civile, soprattutto, perchè ci ha raggiunto con grande tempismo anche con squadre provenienti da altri comuni".

La parte che ora ci preoccupa di più è l'area qui della Pirelli. Purtroppo - ha concluso il sindaco - in una frazione una casa è stata colpita dalle fiamme, è crollato il tetto e sono intervenuti i vigili del fuoco".