Messina, dopo l’incidente chiesto indennizzo di 62mila euro

È di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, fraudolento danneggiamento, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale – anche in certificati e autorizzazioni amministrative – e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente l’accusa più grave mossa dalla Procura di Messina e dei carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sulla “Cricca delle strade”. Ne devono rispondere Antonio Navarria, Alessandro Molteni, Antonino Triolo, Santo Triglia, Gaetana Cardile, Andrea Lo Conti, Antonino e Filippo Cosentino.

Tutto nasce il 28 gennaio 2019: Molteni manda una mail al Comando di Mongiuffi Melia chiedendo di conoscere i dati di un veicolo responsabile di un versamento di gasolio, ottenendo però risposta negativa. Il 2 marzo, i carabinieri notano fuori dal Comune di Mongiuffi un’auto della polizia municipale di Letojanni. Poco dopo, giunge alla Stazione dell’Arma una richiesta di intervento di una impiegata nell’Ente. I militari si recano al Comune e notano Molteni con l’ispettore della Municipale Triglia che discutono con due vigilesse a cui chiedono le generalità del conducente del veicolo che ha sparso carburante sulla Sp 11. Le donne dicono ai carabinieri di essere state intimorite «dall’atteggiamento ostile di Molteni», pronto a minacciare di denuncia penale. I miliari si insospettiscono del fatto che i due uomini sono in trasferta e si occupano di un sinistro in un territorio non di competenza. Poi, «per trovare un responsabile», Triglia redige una relazione di servizio individuando un veicolo estraneo ai fatti. Il proprietario, non a caso, disconosce il sinistro. Tramite la società schermo, viene chiesto alla compagnia assicurativa del malcapitato un risarcimento di 53.731,40 euro, più onorari stragiudiziali per 8.662,38 euro.

