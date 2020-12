Tamponi nelle scuole a Messina, sei contagiati su 800. Oggi altri istituti

Tre positivi il primo e altri tre il secondo giorno. Sei contagiati su 800 tamponi è un dato che in termini statistici conforta. In Sicilia il rapporto fra positivi e test è al di sopra del 10%, nello screening delle scuole messinesi è allo 0,75%.

La campagna avviata dal Comune con l’Asp e la fondamentale collaborazione dei presidi del primo ciclo, oggi giunge al terzo giorno. Potrebbero essere quasi 750 gli alunni, i loro familiari e gli operatori scolastici che, tempo permettendo, si sottoporranno, nello spazio del mercato di Giostra, al tampone rapido.

Il programma

Oggi alle 9 saranno “testate” 238 persone che fanno riferimento alla scuola Paino, alle 11,30 sarà la volta della “Tremestieri”, alle 15 toccherà alla “Mazzini”. Prima, invece, alle 8, sarà completato il turno della Cannizzaro – Galatti che, ieri, ha dovuto sospendere all’ora di pranzo la procedura per via della pioggia. E proprio alla scuola di via Giurba appartengono i tre positivi che sono stati individuati ieri. Oggi invece scadono le 48 ore di attesa per le due scuole (San Francesco e Luciani) che martedì hanno effettuato i tamponi.

