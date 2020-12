Messina, da lunedì si torna a scuola. De Luca non rinnoverà l'ordinanza

Dopo dodici giorni, due scuole comunali oggi riaprono. A fare da apripista saranno la “San Francesco di Paola” e la “Albino Luciani”. Per questi due istituti solo tre positivi e quindi la decisione di riprendere. Questo ritorno alla normalità ha un valore simbolico straordinario perché segna, speriamo per sempre, la fine di una fase di paure e preoccupazioni da parte delle famiglie alle prese con l’incognita dei contagi fra i banchi di scuola.

I dati, pur parziali dei primi giorni di test sembrano far tirare un sospiro di sollievo. Solo sei positivi (ma fra questi un genitore e 5 fra studenti e operatori) su 800 controlli sono la sintesi di una situazione che merita attenzione ma non fa suonare l’allarme. Forse anche sulla scorta di questo primo campione di dati, il sindaco ha definitivamente deciso di non rinnovare l’ordinanza di sospensione dell’attività scolastica. Se interventi ci saranno, dovrà essere l’Asp a doverli fare alla luce delle positività che dovessero emergere nei prossimi giorni.

