Messina: primo giorno di screening nelle scuole, tre positivi su 509 tamponi

È stata un’altalena di emozioni, la prima giornata di screening per le scuole organizzata da Comune e Asp nell’area del mercato di Giostra. Un test volontario e di massa, che per molti è stato un passaggio dall’ansia al sollievo nel giro di un’ora. A fine giornata, su 509 tamponi effettuati, solo 3 sono risultati positivi.

I primi a partire sono stati studenti, personale docente e non docente dell’istituto comprensivo San Francesco Di Paola e dell’istituto comprensivo Albino Luciani. Sotto due gazebo, le due unità mediche dell’Asp e dei volontari della Protezione civile hanno effettuato il test rapido ad adulti e bambini con la modalità del drive-in. Tutti in auto, in fila, in paziente attesa del proprio turno. Se il risultato è negativo c’è il via libera per tornare a casa, in caso contrario, un nuovo step per eseguire il tampone molecolare ed avere il responso definitivo.

Intorno alle 9 del mattino erano già decine le auto in coda, controllate da vigili urbani e personale della protezione civile. Presenti anche gli assessori alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, all’Emergenza Covid, Dafne Musolino, e alla Pubblica istruzione, Laura Tringali e il dirigente del dipartimento Servizi alla persona, Salvatore De Francesco. Intorno alle 13 è cominciato il turno della Albino Luciani. Nella prima giornata le prenotazioni erano 380 per la San Francesco e 190 per la Albino Luciani. Molte le madri che hanno fatto il test con i figli.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata