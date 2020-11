Covid nel Messinese, si alza la curva dei contagi a Capo d'Orlando

A Capo d'Orlando si alza, lentamente, la curva dei contagi. Ieri sera, sabato, il sindaco Ingrillì, ha comunicato che i positivi sono 40 mentre in quarantena ci sono 66 persone. Prima i contagiati erano 36 mentre era identico il numero di persone in isolamento. Sale a 6 a Frazzanò il numero dei soggetti positivi dopo i tamponi molecolari. Lo ha reso noto il Comune, che ha anche annunciato 13 soggetti in isolamento.

A Barcellona i positivi totali sono ora 208; ieri si sono registrati 5 nuovi contagi, ma tre sono stati i guariti. Restano sempre 4 le persone ricoverate in ospedale, perchè, nonostante uno sia stato dimesso, un altro è stato ricoverato. Tutti sono in reparti Covid. A Lipari sono in tutto 42 i positivi: 4 di questi sono ricoverati in strutture ospedaliere fuori dall'isola e una novantina di persone, venute in contatto con queste, si trovano in isolamento fiduciario. Nessun caso nelle altre 5 isole del Comune. Ieri il primo decesso di un liparese: un 73enne ha perso la vita al Policlinico di Messina. Vista la situazione il sindaco Giorgianni, ha prorogato, sino al 28 novembre, la sua ordinanza che dispone la chiusura delle scuole, dei centri sociali e dei parco giochi.

