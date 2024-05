Messina, aperto il parcheggio ex Gasometro: quasi 300 posti gratuiti. Ancora chiuso il "Fosso" dopo l'incidente di martedì

Ha aperto oggi, il parcheggio di interscambio “Ex Gasometro”. L’area del si estende per circa 8.500 mq e i posti complessivi sono 295, di cui 9 posti per utenti diversamente abili, 9 posti dedicati per auto con motore elettrico in prossimità delle 4 colonnine di ricarica e 3 parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza o a famiglie con bambini piccoli. Il parcheggio ha un sistema di videosorveglianza con telecamere fisse, 24 ore su 24. La sosta in questa prima fase sarà gratuita almeno sino al 31 agosto.

Resta ancora chiuso invece il parcheggio “La Farina”, dopo l'incidente di ieri. L'area di sosta è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza dell’area. A seguito del sopralluogo, svolto da un perito alla presenza della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, ieri si è infatti disposto lo svuotamento del parcheggio. Ieri mattina una vettura si è schiantata a velocità sostenuta contro uno dei sostegni della struttura modulare che compongono il parcheggio, deformandolo e disalienandolo. Il conducente dell’auto non ha riportato alcuna ferita né si sono registrati danni ad altri veicoli in sosta.