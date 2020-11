Coronavirus nel Messinese, aumentano i contagi a Barcellona e Pace del Mela

Preoccupa la crescita della curva dei contagi da coronavirus in provincia di Messina. A Barcellona è salito a 206 il numero dei positivi totali; ieri, infatti, com'era avvenuto due giorni fa, si sono registrati 8 nuovi positivi. Due invece le persone poste in isolamento, tre i guariti. Restano quattro le persone ricoverate in ospedale e tutte sono in reparti Covid. A Villafranca sono 12 in totale i soggetti che hanno contratto il virus. A Pace del Mela, sulla base di quanto comunicato dall'Asp, salgono a 19 i casi di positività al Coronavirus, di cui 16 asintomatici, in isolamento domiciliare, e tre invece in ricovero ospedaliero. Vi sono ancora diversi casi sospetti tra i cittadini, ma non ancora accertati ufficialmente dall'Usca. Un aumento anche a San Pier Niceto con 11 casi resi ufficiali.

Numeri ancora abbastanza alti ma con la curva dei contagi che sembra aver iniziato la sua fase discendente a Cesarò e San Teodoro, dichiarati entrambi unica zona rossa a partire dallo scorso 8 novembre, decisione poi prorogata dalla Regione fino al 3 dicembre prossimo. A Cesarò sono 78 i positivi al tampone molecolare, più altre 18 persone positive al test rapido, in attesa del riscontro col molecolare, ma ci sono anche 104 casi di soggetti guariti. A San Teodoro, invece, sono scesi a 60 i positivi con ventotto persone che risultano invece guarite. A Sant'Agata l'ultimo aggiornamento invece riportava 45 positività al molecolare, con quattro persone ricoverate di cui due in terapia intensiva e 25 positivi al test rapido in attesa di conferma. A Tortorici i positivi confermati sono 28 mentre 57 sono i soggetti in isolamento.

