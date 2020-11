Messina, scuole chiuse fino al 10 novembre: De Luca firma l'ordinanza

Dopo l'annuncio del sindaco Cateno De Luca, è stata firmata oggi la delibera che ordina la chiusura di tutti gli istituti scolastici di Messina di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritari, compresi asili nido.

L'ORDINANZA COMPLETA

La chiusura viene disposta, si legge nell'ordinanza, «al fine di consentire all’Asp di Messina – si legge nella delibera – di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso ed emettere i relativi provvedimenti anche ai fini del tracciamento dei contatti»

La disposizione ha efficacia dal 9 novembre 2020 fino al 10 novembre, giorno in cui si aspettano chiarimenti al tavolo tecnico in prefettura con l'Asp. Il tema scuole è uno dei più caldi in questi giorni a Messina, città che vede crescere i contagi di Coronavirus in modo costante.

© Riproduzione riservata