Messina, quando Guglielmo Marconi fece benedire la Madonnina dal Papa via radio

Il 25 aprile si commemorano i 150 anni della nascita del grande scienziato Guglielmo Marconi, uno dei grandi della Storia che fu legato anche a Messina, che gli ha dedicato, in verità, solo un molo del porto, in quel bacino naturale dove sorge la Madonnina simbolo della città che fu inaugurata il 12 agosto 1834, grazie al supporto tecnico del genio Premio Nobel. Ne parlò addirittura il “Times” di Londra, in un articolo riportato – come rileva Antonino Sarica – nel volume di Giuseppe Foti dedicato al “Console per Messina”, l’arcivescovo Mons. Angelo Paino. Il testo è davvero straordinario sia per il prestigio della fonte, sia in quanto permette di identificare il vero ruolo che ebbe Marconi durante la cerimonia, che non fu legata tanto al sistema di illuminazione, ma al meccanismo radiofonico (con quattro coppie di potenti altoparlanti) che collegò Messina al Vaticano, permettendo al Pontefice di benedire in tempo reale la Madonnina e i messinesi.

«Ai popoli nordici potrebbe riuscire difficile immaginare la scena che si svolse durante la cerimonia dell’inaugurazione. Apparecchi radiofonici adattati per ricevere le onde ultracorte della speciale stazione Vaticana impiantata a Castelgandolfo, sotto la direzione del sen. Marconi, furono posti lungo il mare costeggiante, che era gremito di vapori mercantili, provenienti da Oslo e New York e altri porti, come anche da navi da guerra italiane. Parecchie centinaia di migliaia di spettatori ingombravano le strade, le piazze e i moli. «Essi erano accorsi da tutti i punti di Sicilia e d’Italia, per vedere il faro illuminato da un bottone premuto a centinaia di miglia sul continente», scriveva il quotidiano londinese. Il profondo silenzio fu rotto dalla voce del Papa Pio XI, che «pronunziava nella sua villa nel centro d’Italia la benedizione in latino “Benidictio Dei Omnipotentis discenda super vos set maneat semper». Dopo avvenne l’illuminazione della stele dove poggiava la statua della Madonnina, realizzata dallo scultore Tore Calabrò.