Messina, via libera da mercoledì alle riapertura di scuole materne, elementari, medie e asili nido

Via libera alla riapertura di tutte le scuole materne, elementari e medie, compresi gli asili nido di Messina. L'unico plesso che, al momento, dovrà restare chiuso è quello del Comprensivo Cannizzaro-Galatti. Il commissario per l'emergenza Covid Carmelo Crisicelli ha inviato al Comune la nota con la quale definisce risolte le criticità sollevate lo scorso 30 ottobre, grazie all'ordinanza di chiusura disposta dal sindaco Cateno De Luca.

Questi giorni di interruzione delle attività in presenza, spiega Crisicelli, sono stati preziosi per l'Asp al fine di tracciare tutti i contatti avuti dagli studenti, dalle famiglie, dai docenti e dal personale Ata nei plessi dove sono risultate alcune positività.

L'obiettivo comune è garantire le attività didattiche in presenza, ma l'impegno assunto al termine del vertice convocato dal prefetto Librizzi e svoltosi stamane in videoconferenza è quello di valutare giorno per giorno e se la situazione dovesse precipitare, saranno inevitabili ulteriori provvedimenti. Ma da mercoledì mattina, intanto, le alunne e gli alunni delle scuole di competenza comunale potranno tornare tra i banchi.

© Riproduzione riservata