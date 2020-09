Omicidio di Spadafora, al Duomo di Messina il funerale di Pierluigi Mollica

Ultimo addio, questa mattina al Duomo di Messina per Pierluigi Mollica, l'imprenditore di 59 anni ucciso nel sonno sabato scorso dal figlio Gabriele con 23 coltellate.

Mollica, imprenditore e grande appassionato di basket e giornalismo, si trovava come sempre in villeggiatura a Spadafora insieme alla compagna, una sua ex giocatrice, e i figli avuti con la moglie prima della separazione, il ventenne Gabriele e il fratello di 17 anni. Il delitto è avvenuto intorno alle 4 di sabato mattina, quando Gabriele, con un coltello ha fatto irruzione nella camera da letto del padre (che stava dormendo a fianco della compagna) e ha affondato colpi devastanti con un coltello. Si sono rivelati purtroppo inutili il tentativo di resistenza del padre e la colluttazione che è scaturita tra i due. A chiamare i carabinieri è stato il cugino dei Mollica, loro vicino di casa, che s’è allarmato quando ha sentito le urla terribili della compagna della vittima, terrorizzata dall’aggressione.

