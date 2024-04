Messina, grande festa a Curcuraci: accolto il nuovo parroco don Gianmarco Restuccia

Don Restuccia raccoglie il testimone di padre Giuseppe Gentile, un passaggio generazionale che esprime però continuità di un cammino di fede, ha detto mons. Giovanni Accolla sottolineando come l’impegno del parroco, al di là delle attività di culto, sia quello di annunciare il mistero di Cristo soprattutto ai lontani: “Vivi in mezzo alla gente, incrocia i loro sorrisi, gli sguardi, impara a leggerne anche i silenzi, cammina sempre al fianco dei piccoli non solo anagraficamente, ma con quanti vivono ai margini”, ha detto l’arcivescovo al sacerdote.

Padre Gianmarco, che ricopre anche il delicato incarico di economo del seminario, ha alle spalle un ricco bagaglio culturale e spirituale; fra le tappe, il diploma in Scienze Umane, gli studi teologici al San Tommaso e la laurea in Scienze pedagogiche. Nel suo programma pastorale ci sono “la cura agli ammalati e agli anziani, la cooperazione con i giovani e le famiglie, con le religiose Figlie del Divino Zelo e le autorità”: “Ho imparato sulla mia pelle come Dio sia imprevedibile” ha detto il giovane, chiedendo alla comunità di pregare sempre per lui e con lui”.