A causa della rottura di una tubazione, che ha causato l’allagamento in una proprietà privata, l’erogazione è stata sospesa nella zona del Torrente Trapani alto (al di sopra del Viale Regina Margherita), nei pressi della Piscina Cappuccini, per consentire ai tecnici di eseguire la riparazione in sicurezza.

La squadra di AMAM è a lavoro e il ripristino della distribuzione in rete è previsto dal pomeriggio di oggi martedì 7 maggio.